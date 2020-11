Wir sind traurig, wütend und zornig

Niemand kann sich vorstellen, wie es wirklich ist. Eine Pflegerin auf einer Wiener Covid-Station erzählt.*

Ich bin als diplomierte Pflegeperson mit Sonderausbildung im Bereich Intensivpflege auf einer Covid-19-Intensivstation in einem großen Wiener Krankenhaus tätig. Ich bin gern Krankenschwester. Es gehört zu meiner Tätigkeit einfach dazu, schwitzend stundenlang in einem Zimmer zu stehen, weil Intensivpatienten instabil werden. Auch Schutzausrüstung zu tragen. Doch es ist eine andere Belastung für Körper und Psyche, eine Covid-19-Schutzausrüstung zu tragen. Dabei über Stunden höchstkonzentriert zu bleiben, stellt das gesamte Team vor eine enorme Herausforderung.



Ich arbeite also mit einer Sonderausbildung auf der Intensivstation, obwohl ich deutlich geringer entlohnt werde als unerfahrene Mitarbeiter ohne diese Sonderausbildung. Es ist gut, dass unser Berufsstand finanziell aufgewertet wird, jedoch sollte das vor allem erfahrene, gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betreffen.