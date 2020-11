Pflege im Lockdown: Der Tunnel ohne Licht

Die Pflege kämpft seit Monaten gegen Covid und seit Jahren um bessere Arbeitsbedingungen. Ein Krankenpfleger berichtet*.

Um 18 Uhr wird für euch geklatscht.“ März 2020. Der erste Lockdown. Die Eindrücke aus Italien sind im Kopf, Twitter und Co. machen quasi eine Live-Berichterstattung aus den völlig kollabierten Spitälern unseres südlichen Nachbarns möglich. Es ist ein Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner. Gleichzeitig ist es aber auch eine Motivation. Eine Motivation, Vorbereitungen zu treffen, Wissen über diese Krankheit aufzubauen. Diese Motivation wird bald schwinden.



Angehörige wollen wissen, wie es auf der Intensivstation zugeht. Ruhig. Es wird alles hinuntergefahren. Zu ruhig. Ich schaue aus dem Fenster. Niemand klatscht. Österreich ist im Frühjahr gut weggekommen, zum Glück. Keine Apokalypse, keine Triage, kein Massensterben. Dann kommt der Sommer. Es ist ruhig, die Anspannung bleibt. Dass der Winter nicht so harmlos wird, weiß jeder, der nur ansatzweise Ahnung von der Materie hat. Eine starke Influenza-Saison kann eine Intensivstation (ICU) an ihr Limit bringen. Aber gegen Influenza haben wir Behandlungsoptionen, Covid-19 ist Influenza hoch zehn. Wir wundern uns über die Aufhebung der Maskenpflicht im Sommer. Die Zahlen beginnen ab Ende August wieder zu steigen, diesmal auch in Wien.