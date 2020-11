An drei Testtagen wurden fast alle 350.000 Schnelltests wurden in der Provinz Bozen verwendet: 0,9 Prozent davon schlugen positiv aus. Der Stabschef im Verteidigungsministerium, Rudolf Striedinger, sah bei dem Experiment zu.

Es waren nicht viele Informationen nötig, um das entscheidende Dokument zu bekommen: Alle Personen, die sich vergangenes Wochenende in Südtirol einem Schnelltest unterzogen, sollten in einem Formular einige Angaben machen. Besonders wichtig waren: Name, Telefonnummer und E-Mailadresse. So sollte der Südtiroler Sanitätsbetrieb die „Bestätigung der Antigen-Schnelltest-Ergebnisses“ unkompliziert verschicken können.



Bloß, und das merkte man in Südtirol recht bald: So unkompliziert war es gar nicht.