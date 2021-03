Der virtuelle Catwalk der Golden Globes

Red-Carpet-Events sehen 2021 anders aus, als vor der Pandemie. In puncto Styling haben die Prominenten bei den Golden Globes aber für die nötige Portion Eskapismus gesorgt.

Große Roben, perfekte Frisur und ausdrucksstarkes Make-up. Viele Stars haben das anscheinend nach einem Jahr Coronavirus-Pandemie vermisst. Für die Golden Globes mussten sie Großteils zwar auf den roten Teppich und das Blitzlichtgewitter verzichten, ihr Styling war aber eines Red Carpets würdig. Auch, wenn dieser nur virtuell stattfand.

Die Nominierten erschienen im Video-Chat, während die beiden Moderatorinnen Tina Fey und Amy Poehler in Rainbow Room in New York City und im Beverly Hilton in Los Angeles mit ein paar Stars, die die Preisträger verkündeten, sozusagen „vor Ort“ waren.

Die Looks der Golden Globes







Während die Stars bei den Emmys im September 2020 teilweise noch im Pyjama Einblick in ihr Wohnzimmer gaben, ging es nun wieder etwas geschönter zu. Und sorgten so für den so nötigen Eskapismus. Wie man einen virtuellen Modemoment inszeniert, haben viele Stars mittlerweile gelernt.

Wie aus einem Modemagazin zeigten sich etwa Elle Fanning in einer hellblauen Robe von Gucci und Emma Corrin als trauriger Clown in Miu Miu.

Wieder andere Stars posierten auf ihren Terrassen wie Regina King (in Louis Vuitton) oder in ihren Gärten wie Sarah Paulson (in Prada) und Viola Davis (in Lavie by CK).

Rosamund Pike inszenierte sich in ihrer Rolle von „I Care a Lot“ in einem roten Kleid von Molly Goddard.

Speziell angefertigt wurde das Dior-Kleid von „The Queen's Gambit"Schauspielerin Anya Taylor-Joy.

Cynthia Erivo stach in einem Look von Valentino Haute Couture ins Auge.

Andra Day, die als beste Hauptdarstellerin in einem Drama für ihre Rolle in „The United States Vs Billie Holiday“ ausgezeichnet wurde, trug ein Kleid der aktuellen Couture-Kollektion von Chanel.

Doch s osehr die Stars mit ihren Looks überzeugen konnten, die Preisverleihung selbst wirkte dann doch eher wie ein Zoom-Call. So gab es technische Probleme, Stars wirkten mit dem Handy in der Hand abgelenkt oder wie kurz vor dem Einschlafen. Stars sind eben doch nur Menschen.

(c) APA/AFP/NBCUniversal/- (-)

(chrile)