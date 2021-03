Ohne Führung geht es nicht

Die Sorge, hierarchiereduzierte Organisationen seien Unguided Missiles, ist unbegründet. Denn auch hinter Selbstorganisation steckt viel System, zeigt Christian Hauser.

Mit Greenwashing haben es viele Unternehmen vorgemacht, wie es geht, (man es aber nicht tun soll): Sich ein „grünes“ Mäntelchen umzuhängen, unter dem allerdings nur wenig ökologisch Vertretbares steckt. „Mit Agilität und New Work gehen Unternehmen ganz ähnlich vor“, sagt Christian Hauser. Er war in HR-Positionen u. a. für Samsung, Microsoft und Dell tätig und beschäftigt sich heute als Organisationsberater und New-Work-Experte bei Brains and Games mit hierarchiefreien und hierarchiereduzierten Organisationen. Warum Agilität und New Work oft zu Schlagworten verkommen? „Den Mitarbeitenden wird oft nicht zugetraut, agil bzw. nach New-Work-Prinzipien zu arbeiten.“