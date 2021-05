Origami-Smartphone im Härtetest

Falthandys sind das nächste große Ding. Davon sind Hersteller überzeugt. Bei Kunden herrscht Skepsis. Unberechtigt, wie sich im Langzeittest des Galaxy Fold Z 2 zeigt.

Die Revolution ist abgesagt. Bitte warten, heißt es auch zwei Jahre nach der Vorstellung des ersten marktreifen Falthandys. Klappbare Smartphones sind weiter die Exoten in der freien Wildbahn. Am mangelnden Interesse liegt es nicht, wie wir in Tests im Freien immer wieder feststellen konnten. Doch schnell wird im Gespräch klar: Der Preis ist zu hoch, das Vertrauen gering. Selbst die Tatsache, dass es aktuell statt 2000 für knapp 1300 Euro zu haben ist und somit nahezu so viel kostet wie ein iPhone in Vollausstattung, ändert daran nichts. Die häufigste Frage bleibt: „Wie oft kann man das falten, bis es auseinanderbricht?“