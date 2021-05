Hohe US-Inflation lässt Börsen zittern, auch Bitcoin fällt

Die US-Inflationsrate ist auf den höchsten Wert seit 2008 geklettert. Notenbanker halten das für vorübergehend. Die Börsen begaben sich dennoch auf Talfahrt. Bitcoin stürzte indes nach einer Ankündigung von Tesla tief ab.

Die Anleger hatten bereits befürchtet, dass die US-Teuerungsrate unerwartet hoch ausfallen könnte. Schon am Dienstag, einen Tag vor der Veröffentlichung der Zahlen, waren die Aktien gefallen.



Im Schnitt hatte man einen April-Wert von 3,6 Prozent erwartet. Es kam schlimmer: Die Teuerungsrate lag bei 4,2 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2008. Die Börsen rasselten am Mittwoch in die Tiefe. Am Donnerstag setzten sie zu einer leichten Erholung an. Es dürften aber turbulente Zeiten kommen. Eine hohe Inflation kann zu steigenden Zinsen führen. Solche erschweren die Finanzierung für Firmen und machen Aktien im Vergleich zu Anleihen unattraktiv.