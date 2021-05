Donald Trump und die Duckmäuser der Grand Old Party

Die Republikaner stimmten gegen die Untersuchungskommission zum Sturm aufs Kapitol. Eine Minderheit um Liz Cheney stemmte sich dagegen.

Liz Cheney hat in ihrem zähen Kleinkrieg in der republikanischen Partei gegen Donald Trump und sein Lager einen ersten Achtungserfolg errungen. Eine Woche nachdem ihre Parteifreunde sie aus der Fraktionsspitze im Repräsentantenhaus gewählt hatten, stimmten 34 Republikaner in der Kongresskammer mit ihr für die Einsetzung einer Untersuchungskommission zum Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner. Dies entspricht einem Sechstel der Fraktion der Grand Old Party (GOP).