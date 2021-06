Diese Krise ist noch lang nicht vorbei

Medizinisch scheint das Coronavirus weitgehend besiegt zu sein. Und auch wirtschaftlich geht es bergauf. Manche Folgen werden aber noch lang bleiben.

Es darf wieder getanzt werden. Unter diesem Motto stehen die jüngsten Öffnungsschritte, die per Juli die letzten Corona-Beschränkungen weitgehend beenden. Eine erfreuliche Nachricht. Nicht nur, weil es Clubs und Diskotheken nach 16 Monaten wieder eine Perspektive gibt. Sondern auch, weil es Zehntausenden Jugendlichen etwas Normalität in ihr Sozialleben bringt. Denn vor allem die Jüngeren haben auf vieles verzichtet, um vor allem die Älteren zu schützen. Und es macht einen riesigen Unterschied, ob einen die Coronapandemie das 53. oder das 39. Lebensjahr „gekostet“ hat – oder ob es das 17. war. Die akute Gesundheitskrise ist also auf einem guten Weg zu ihrem Ende. Und auch wenn die Delta-Variante des Virus im Herbst wohl wieder für steigende Infektionszahlen sorgen wird, dürfte das Wettrennen Impf-Forschung gegen Virus – zumindest vorerst – mit einem Sieg für die Menschheit ausgehen.



Grund für positive Stimmung kommt aber nicht nur von der medizinischen, sondern auch von der konjunkturellen Front. So hob die Nationalbank kürzlich ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum spürbar an. Die Erholung erfolge wesentlich schneller, als man noch im Winter erwartet habe. Die „Lücke“ zum Vorkrisenniveau sei bereits wieder fast geschlossen. Eine Aussicht, die dieser Tage von Wifo und IHS bestätigt werden dürfte.

War es das also? Ist diese Krise nun endlich vorbei und wir sind wieder dort, wo wir im Februar des Jahres 2020 waren? Die Antwort darauf muss leider Nein lauten. Denn viele Folgen der Coronapandemie werden uns noch Monate, wenn nicht sogar Jahre, verfolgen.

Etwa auf dem Arbeitsmarkt. Dort haben sich die Zahlen gegenüber den Rekordständen aus den diversen Lockdowns zwar wieder deutlich gebessert. Nach wie vor sind aber über 300.000 Menschen zur Kurzarbeit angemeldet. Außerdem wird das Problem der fehlenden Übereinstimmung zwischen Arbeitssuchenden und offenen Jobs immer auffälliger. So gibt es trotz knapp 370.000 Arbeitslosen fast 100.000 Stellen, die nicht besetzt werden können. Weil die Qualifikationen fehlen, oder weil die Menschen für einen Job nicht in ein anderes Bundesland gehen wollen. Hinzu komme durch die Krisenpause bei vielen ein „Entwöhnungseffekt“ von der regelmäßigen Arbeit, heißt es vom AMS.



Einen umgekehrten Gewöhnungeffekt könnte es hingegen bei manchen Unternehmen geben – und zwar an die staatlichen Hilfen. Diese führen laut Gläubigerschützern dazu, dass die Selbstreinigung der Wirtschaft nicht mehr stattfindet. Trotz der Krise befinden sich die Insolvenzen auf der Hälfte des Vorkrisenniveaus. Hinter vorgehaltener Hand fällt immer öfter das Wort „Zombie-Firma“. Das ist für die Wirtschaft nicht gut, da es den Wettbewerb verzerrt und anderswo benötigte Mitarbeiter in nicht zukunftsweisenden Betrieben oder Branchen hält.

Die wohl wichtigste Botschaft, dass die Krise noch lang nicht vorbei ist, kam zuletzt aber vom Fiskalrat. Laut dessen Prognose wird Österreich mit fast 89 Prozent des BIPs heuer eine neue Rekordverschuldung haben. Und ein „Herauswachsen“ daraus sei kaum möglich. Denn unter realistischen Bedingungen würde das bis in die frühen 2040er-Jahre dauern. In dieser Zeit dürfte es wohl weitere ein bis zwei Krisen geben.

Erträglich wird die Verschuldung nur durch die Geldpolitik der EZB. Ob diese in einem Aufschwung dauerhaft zu halten ist, ist aber mehr als fraglich. Schon jetzt steigt die Inflation. Und auch wenn die Zentralbanker beruhigen, könnte sich das im Herbst weiter verschärfen. In den USA lag die Teuerung schon im Mai bei fünf Prozent.

Die EZB wäre in so einem Fall in einer Doppelmühle. Denn Länder wie Italien vertragen höhere Zinsen nicht. Für wirtschaftlich starke Staaten ist jedoch eine dauerhaft hohe Inflation ein Problem. Die Folge könnte schon bald eine Diskussion über eine neue Eurokrise oder die Transferunion sein.

Genießen Sie also den Sommer – und gehen Sie tanzen. Denn ein kälterer Herbst wird in jedem Fall kommen.

