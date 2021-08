Statement-Strick: Massenweise Maschen

Jugendstil- und Zopfmuster oder mit alpenländischer Anmutung: Die kommende kalte Jahreszeit begünstigt fantasievollen Formenreichtum im Bereich der Strickmode.

Unweigerlich sind der Herbst und der Winter jene Saisonen, in denen Strickmode Hochkonjuktur hat - von leichten Sommermodellen für laue Abende am Yachthafen natürlich einmal abgesehen. Und auch vom obligaten Cardigan in klimaaanlagenbedingt unterkühlt die heiße Jahreszeit überdauernden Ländern. Dass der Herbst 2021 eine gute Saison für Statement-Strick werden könnte, hat sich allerdings schon angekündigt, als eines der ersten Bilder von den Dreharbeiten für den Gucci-Jubiläumsfilm mit Adam Driver und Lady Gaga bekannt wurde. Weiße Zopfstrickpullis dürften definitiv ein Thema werden (oder sie waren ohnehin nie keines...), nicht nur in cinephilen Kreisen.

Interessante Akzente setzte indessen Miuccia Prada in ihren Entwürfen für die neue Kollektion von Miu Miu. Seit sie bei der Kollektoin von Prada mit Raf Simons an ihrer Seite arbeitet, scheint es fast so, als flösse noch mehr kreativer Elan in die in Paris ansässige jüngere Schwestermarke des Mailänder Luxusflaggschiffes. Die eigenwillige Interpretation eines in den Dolomiten inszenierten Pistenmodenthemas wurde zu einem der wichtigsten Motive der neuen Saison, dazu gehört natürlich auch die passende Trikotergänzung.

Strick gehört auf die Piste, sagt Miuccia Prada bei Miu Miu. Miu Miu

Zum Boho-Chic, den Veronica Etro in immer neuen Varianten editiert und neu auflegt, zählt diesmal auch eine Strickfantasie, die ob ihrer Lang-Kurz-Optik vielleicht einfach für alle Klimazonen geeignet sein möchte.

Für alle - oder keine? - Jahreszeiten passend: dieser Look von Etro. Etro

Vielen Beobachtern des Modetreibens in Mailand gut im Gedächtnis blieben auch die Strick-Jumpsuits mit Jugendstilmuster von Prada. Ob Raf Simons, der ja lange an der Angewandten in Wien wirkte, sich an der Seite von Miuccia Prada an das Majolikahaus mit Otto-Wagner-Fassadengestaltung an der Wienzeile erinnerte, konnte nicht abschließend geklärt werden - ist aber auch nicht ganz abwegig.

Jugendstilstrick von Prada. Prada

Für stets interessante Akzente im Bereich der Strickmode mit beharrlicher Variation alpenländischer Formen steht Michaela Buerger, gebürtige Kärntnerin mit in Paris ansässiger Modemarke. Ihre jugendlichen Neuinterpretationen von Trachtenjäckchen erfreuen sich besonders in Übersee und Ostasien großer Beliebtheit.

Kein Designer, dafür ein sportlicher Maschenbotschafter ist Tom Daley. Der britische Turmspringstar verschaffte solidem Handarbeiten einen publikumswirksamen Auftritt bei den Sommerspielen. Der 27-jährige Brite wurde immer wieder als strickender Zaungast bei Wettbewerben gesehen, an denen er nicht teilnahm und aus den Zuschauerrängen sein Team unterstützte. >> Olympiasieger Tom Daley: Stricken am Beckenrand

Stricken in Tokio (c) Getty Images (Clive Rose)

