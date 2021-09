(c) imago images/Hindustan Times (Hindustan Times via www.imago-images.de)

Indiens Mittelstand wächst und wird zahlungskräftiger. Das treibt die Wirtschaft und die Börsen an.

Chinas Regulierungen dominieren die Finanzschlagzeilen aus Asien. Dabei gibt es Länder in der Region, in denen die Börsen reichlich Fahrtwind erleben – so etwa Indien.

Wien. An Asiens Finanzmärkten dominiert vor allem ein Thema: Chinas wachsende Regulierung des Technologiesektors. Entsprechend heftig waren die Kursverluste der Branchenaktien an den Börsen im Reich der Mitte und in Hongkong. Schließlich sind die Geschäftsmodelle solcher Unternehmen stark eingeschränkt worden.