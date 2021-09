Modekette Stefanel startet nach Krise mit 30 neuen Stores

Italienische Modemarke plant unter neuem Eigentümer Restyling bereits bestehender Shops.

Die italienische Modemarke Stefanel, die im vergangenen März von der Kaufhauskette OVS übernommen worden ist, will wieder wachsen. Der Bekleidungsfilialist OVS hat die Eröffnung von 30 neuen Stores in Italien angekündigt. Dies soll zum Ausbau der jetzigen Shopkette Stefanels dienen, die aktuell aus 30 Stores, darunter 21 im Ausland, besteht.

"Stefanel ist eine prestigereiche Marke, die sowohl in Italien als auch im Ausland bekannt ist. Wir wollen dieser Marke eine Zukunft geben", betonte OVS-Chef Stefano Beraldo. Stefanel startet mit einem neuen Logo in den Farben rot und schwarz. Ein Restyling bereits bestehender Shops ist geplant.

"Wir wenden uns an Frauen, jede mit ihren eigenen Eigenschaften und ihrer eigenen Individualität. Das kommt auch bei unserer Werbekampagne zur Geltung, bei der Frauen unterschiedlichen Alters, Hautfarbe und Persönlichkeit auftreten", so Beraldo. Der CEO hat sich das Ziel gesetzt, durch Einsparungen in der Fertigung und beim Materialeinkauf die Preise von Stefanel um rund ein Drittel herabzusetzen.

In Österreich war Stefanel vor der Pleite mit neun Standorten vertreten

(APA)