Clown attackierte Passantin in Wien

In einem Video ist zu sehen, wie etliche Menschen tatenlos bei der Attacke zusehen.

Ein als Clown verkleideter Mann hat in der Neubaugasse in Wien-Neubau offenbar eine Frau attackiert. In einem auf Social Media kursierenden Video ist jedenfalls zu sehen, wie der Verdächtige mehrfach auf eine weibliche Person einschlägt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Auf dem Video ist auch zu sehen, wie etliche Menschen den Vorfall beobachten, aber niemand der Frau zu Hilfe kommt. Bei dem Verdächtigen dürfte es sich um einen Verkäufer von Luftballontieren handeln.

(APA)