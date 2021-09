Frau bedrohte Mann und Kinder mit Messer

Die Frau habe bei dem Streit auch Morddrohungen geäußert.

Eine 32-jährige Frau soll am Sonntagabend bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf ihren Ehemann und ihre zwei gemeinsamen Kinder mit einem Küchenmesser bedroht und Morddrohungen ausgesprochen haben. Die Philippinin wurde festgenommen. Zudem wurde gegen sie laut Polizei ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Auslöser für den Streit dürfte eine Ohrfeige gewesen sein, die sie ihrem Sohn gegeben haben soll.

Der 35-jährige Ehemann nahm eigenen Angaben zufolge seiner Frau das Messer aus der Hand. Dabei zog er sich eine Schnittverletzung an der Hand zu.