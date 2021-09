So bringt man das Taj Mahal zum Klingen

(c) imago images/Andia (Lantonin/Andia.fr via www.imago-images.de)

Anoushka Shankar untermalte live im Wiener Konzerthaus den Stummfilmklassiker „Shiraz“.

Wirklich überrascht war sie nicht, als das British Film Institute an sie herantrat und sie mit einem Kompositionsauftrag versah. Ihr Vater, der berühmte Sitarspieler Ravi Shankar, der einst die Beatles stark beeinflusst hat, hat immerhin um die zwei Dutzend Filmscores gemacht. Anoushka hat bei ihm gelernt und sich einen guten Ruf als sensible Instrumentalistin zwischen indischer Klassik, Weltmusik und Jazz erobert. Nun also ihr erster Soundtrack – für die aufwendige Restauration von Franz Ostens „Shiraz“ (1928).