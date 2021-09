Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund spricht nach dem Sieg gegen Lille über die Ambitionen in der Champions League, Karim Adeyemis Zukunft und die Vorzüge von Trainer Matthias Jaissle.

Die Presse: Nachdem in Sevilla zwei von drei Elfmeter verschossen wurden, liegt die Frage auf der Hand. Was ging in ihrem Kopf vor, als auch gegen Lille auf den Punkt gezeigt wurde und Karim Adeyemi, der in Sevilla verschoss, wieder antrat?