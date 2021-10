Chemie-Nobelpreis für Werkzeug zum Aufbau von Molekülen

Benjamin List und David W.C. MacMillan teilen sich den Preis. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 985.000 Euro dotiert.

Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie geht an den Deutschen Benjamin List and den US-Forscher David MacMillan. Sie werden für die Entwicklung eines "asymmetrische Organokatalyse" genannten "genialen" Werkzeugs zum Aufbau von Molekülen geehrt. Dies habe großen Einfluss auf die pharmazeutische Forschung und habe die Chemie "grüner" gemacht, begründete das Nobelpreiskomitee seine Entscheidung.

Die Auszeichnung ist heuer mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (985.000 Euro) dotiert.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die französische Biochemikerin Emmanuelle Charpentier und ihre US-Kollegin Jennifer Doudna - für eine Gen-Schere, die Leben umschreiben kann.

Am Montag eröffnete das Komitee die Nobelpreiswoche mit der Auszeichnung für Physiologie bzw. Medizin. Es war „der sinnlichste Medizin-Nobelpreis seit 2004“, wie Thomas Kramar in der „Presse“ schrieb: Er ging nicht, wie viele erwarteten, an die Forschung rund um Corona. Sondern an David Julius und Ardem Patapoutian, die zum Hitze- und Berührungsempfinden forschten. Am Dienstag wurden Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann für ihre Klimaforschung ausgezeichnet, Giorgio Parisi für seine Arbeit zu komplexen physikalischen Systemen.

Die Nobelpreisträgerinnen und -träger werden ihre Auszeichnungen wegen der anhaltenden Pandemie heuer erneut in ihren Heimatländern statt in Stockholm in Empfang nehmen. Die jeweiligen Preisübergaben in den wissenschaftlichen Kategorien sowie Literatur werden am 10. Dezember mit einer Preiszeremonie im Stockholmer Rathaus verwoben.

