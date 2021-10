Nobelpreis für die Lehren aus der Wirklichkeit

Drei in den USA tätige Ökonomen erhielten den Wirtschafts-Nobelpreis für ihre Arbeit im Bereich „natürlicher Experimente“.

Wien. Die Coronapandemie und die damit verbundene Suche nach den Impfstoffen hat die Arbeit von Wissenschaftlern in der medizinischen Forschung in den vergangenen Monaten wieder eindrücklich in Erinnerung gerufen: Um zu testen, wie sich ein potenzieller Wirkstoff verhält, wird dieser einer Testgruppe verabreicht und die Ergebnisse dann mit einer Kontroll-gruppe verglichen. Eine Vorgangsweise, die auch bei ökonomischen Fragestellungen mitunter angewendet werden kann – etwa der Verhaltensökonomie, die beispielsweise untersucht, unter welchen Umständen Menschen bereit sind, zur Verfügung gestelltes Geld zu teilen.