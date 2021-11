Die deutsche Ampel könnte zum Einstand gleich auf Rot springen

Auf die Dreierkoalition kommt in der Coronapolitik eine harte Entscheidung zu – womöglich ein Lockdown samt Impfpflicht wie in Österreich.

Schlechter hätte das Timing für die Präsentation der Ampelkoalition an der Spree in Berlin kaum sein können. Wenige Stunden später lief der Sonderstatus der pandemischen Notlage aus, während zugleich die Coronazahlen durch die Decke gingen. 100.000 Tote seit Ausbruch der Pandemie bei mehr als 75.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – im Pro-Kopf-Vergleich zwar weniger als in Österreich, aber bei steil ansteigender Tendenz: Im Bundeskanzleramt wie in den Staatskanzleien der Landeshauptstädte schrillen längst die Alarmglocken. Und all das in einem Interregnum, in dem die alte Regierung im Abgang ist, die neue aber noch nicht angelobt und voll im Amt ist.