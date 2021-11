Der Lockdown frisst die Woche auf

Die Siebentagewoche hat keine astronomische Basis, sie ist eine späte kulturelle Errungenschaft. Durch Digitalisierung und Corona-Maßnahmen kommt der Rhythmus aus dem Takt, werden alle Tage gleich. Ist das schlimm?

Was macht Robinson Crusoe, gestandet auf seiner Insel? Er führt Tagebuch, bis ihm die Tinte ausgeht. Er ritzt täglich eine Kerbe in einen Holzpflock. Er tut alles, um den Rhythmus der Zeit, das Wissen um die Woche zu bewahren. Bis ihn nach einem Jahr ein tiefer Schlaf übermannt und er an einem Nachmittag erwacht – ganz verstört, weil er nicht weiß, ob er einen oder zwei Tage verloren hat.