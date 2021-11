Die Impfpflicht als Chance für Parlament und freies Mandat

Die Abstimmung über das geplante Gesetz sollte freigegeben werden. Das würde ihm mehr Gewicht geben und der Verfassung entsprechen. Wer fürchtet sich davor?

In den nächsten Wochen also muss ein Gesetz zur Corona-Impfpflicht ausgearbeitet werden. Wenn die Diskussion darüber auch nur annähernd so emotional und parteipolitisch aufgeladen (FPÖ) geführt wird wie zuletzt jene über schärfere Maßnahmen, dann steht Österreich ein turbulenter Jahreswechsel bevor. Allen Anzeichen nach wird man sich darauf einstellen müssen.

Mit der gesetzlichen Impfpflicht ab 1. Februar 2022 wird – Stand heute – Österreich in der EU jenes Alleinstellungsmerkmal erreichen, auf das in den vergangenen 18 Monaten oft zu Unrecht als Beweis für die erfolgreiche Pandemiebekämpfung verwiesen wurde.