Staatsanwälte suchen Quereinsteiger

(c) imago images/Hartenfelser (Peter Hartenfelser via www.imago-images.de)

Anwälte oder Notare könnten schon ab Mitte 2022 ernannt werden.

Wien. Im Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft Wien fehlen zurzeit 13 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Deshalb wendet sich die OStA jetzt mit einem Appell an die juristische Öffentlichkeit: „Wir suchen Leute mit Rechtsanwalts- oder Notariatsprüfung, die Interesse an der Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft haben“, sagt Michael Klackl, stellvertretender Leiter der für Wien, Niederösterreich und Burgenland zuständigen OStA Wien, zur „Presse“.