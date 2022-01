Der XO-Burger ist sesshaft geworden

Er war schon in allen Lockdowns zum Mitnehmen zu haben, jetzt hat man dem XO-Burger ein Lokal gewidmet - inklusive „oargem“ Getränkekühlschrank.

Eine schwer mit Einkäufen beladene chinesische Familie saugt unisono die Luft ein - duftet doch dieser Abschnitt der Kettenbrückengasse, die auch als Teil von Wiens Chinatown bekannt ist, plötzlich intensiv nach gegrilltem Fleisch. Das ist neu. Vor wenigen Tagen hat hier nahe dem Naschmarkt das XO Grill eröffnet, mit Nachbarn wie einem Vintagemöbel-Geschäft, einem Kaffeehändler und diversen kleinen Concept Stores.

Vorgänger des XO Grill war eine etwas in die Jahre gekommene Pizzeria, die vom XO-Grill-Team teilweise eigenhändig renoviert wurde. Als man den Terrazzoboden unter den hässlichen Fliesen entdeckt habe, sei das kein geringer Grund zum Jubeln gewesen, erzählt Gastronom Benjamin Hofer in einer kurzen Atempause – „die Leute haben uns in den ersten Tagen überrannt.“ Und das noch vor jeder Restaurantkritik, dank einer auf Social Media aktiven Fangemeinde.