Die Online-Plattform Airbnb sucht Menschen, die ab 30. Juni 2022 für ein Jahr Bewohner und Gastgeber eines renovierten Hauses im italienischen Dorf Sambuca werden.

Die Online-Vermietungsplattform Airbnb sucht aktuell eine kommunikative Person, die für den Zeitraum von einem Jahr mietfrei in das sizilianische Dorf Sambuca di Sicilia ziehen möchte, um dort in einer renovierten Ferienhaus internationale Gäste zu empfangen. Sambuca ist aus der Fernsehsendung „Borgo dei Borghi“ bekannt und wurde 2016 zur schönsten Stadt Italiens gewählt.

Blick auf Sambuca di Sicilia. Davide Mandolini

2019 wurde die Initiative „Casa a un Euro“ (Ein-Euro-Haus) ins Leben gerufen, um der zunehmden Landflucht entgegenzuhalten und mehr Menschen ins 6000 Einwohner zählende Dorf zu holen. Mit dem Airbnb-Projekt will man nun abermals das Interesse an Sambuca wecken. Die Bewerber sollten daher ab dem 30. Juni 2022 Zeit haben, Interesse am Tourismus zeigen und sich aktiv am Dorfleben - von der Weinlese bis zur Olivenernte - beteiligen. Im Ausschreibungstext wird darauf hingewiesen, dass für mindestens neun Monate ein Privatzimmer auf Airbnb inseriert werden muss. Englisch und Italienisch zu beherrschen dürfte kein Nachteil sein.

Gewohnt wird in einem vom italienischen Architekturbüro Studio Didea sanierten und typisch italienischen Haus inmitten von Sambuca. Es verfügt über insgesamt drei Stockwerke. Im Erdgeschoß des 135 Quadratmeter großen Hauses befinden sich ein kleines Wohnzimmer sowie das Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad. Im ersten Stock gibt es ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Mezzanin-Schlafzimmer und ein Badezimmer. Ein weiters Wohnzimmer mit einem Queensize-Schlafsofa gibt es im Obergeschoß. Das zweite Schlafzimmer ist für Airbnb-Gäste reserviert.

Die Pläne für das Haus stammen vom italienischen Studio Didea. Claudia Zalla

Einige Goodies gibt es dann noch für den Gewinner: Airbnb verpricht die Kosten für das Flugtickets zu übernehmen, einen einmonatigen Italienischunterricht sowie einen Kochkurs vor Ort zu finanzieren. Und wie fast überall gilt es das „Kleingedruckte“ bei der Ausschreibung zu lesen: Denn für die Nutzungskosten der „Casa a un Euro“ und deren Betrieb als touristische Unterkunft, die Instandhaltung der Immobilie und alle Steuern, ist der Gastgeber und somit der Teilnehmer verantwortlich.

Mehr Infos und Bewerbung unter: www.airbnb.de