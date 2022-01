Wie die Schweiz ihre Skisaison retten will

Skifahren können Gäste in der Schweiz ohne Nachweis, für eine Übernachtung genügt 3-G. Das Alpenland will unbedingt gut durch die Saison kommen, und bisher scheint das auch zu gelingen. Parallel dazu ist in einigen Regionen wie im Kanton Graubünden die Durchseuchung nicht mehr aufzuhalten. Ein Besuch in Davos. ✒

Im Kongresszentrum mit der Holzfassade: gähnende Leere. Die bunten Fahnen aus aller Welt, am vertikalen Dach des Gebäudes angebracht, wehen ausgelassen im Wind, aber sie sind hier in dieser Straßenecke die Einzigen, die so etwas wie Enthusiasmus versprühen. Der Seiteneingang des Kongresszentrums führt in ein Impfzentrum, auch hier ist niemand zu sehen, bis auf einen jungen Mann in Schwarz, der eine Zigarette raucht und mit seinem Smartphone kämpft.

Gut, es ist Mittagszeit, so gut wie alle sind auf dem Berg, aber es ist Jänner in Davos und normalerweise wäre die Promenade – die Hauptstraße im Ort – gerappelt voll. Die Absage des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat die selbstbewusste Gemeinde in den Ostschweizer Bergen schwer getroffen. Finanziell jedenfalls.