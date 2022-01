Am Hahnenkamm wird die Queen besungen

Slalom-Ass Dave Ryding feiert am Ganslernhang den ersten Weltcupsieg eines Briten. Der Brite lerne auf Plastikmatten das Skifahren und hat erst mit 13 Jahren erstmals Schnee unter den Skiern gespürt.

Der kleine Dave Ryding aus der Grafschaft Lancashire im Nordwesten Englands wollte seinen Vater, ein begeisterter Skifahrer, in den Skiurlaub in die Alpen begleiten. Also stellte ihn dieser zur Vorbereitung auf die Plastikpisten des örtlichen Pendle Ski Clubs.

Der Rest ist britische Skigeschichte – und beim Slalom der 82. Hahnenkammrennen nun endgültig mit dem ersten Weltcupsieg unter dem Union Jack vergoldet worden. „Ich schätze, mein Name ist nun Teil der Skigeschichte“, meinte der 35-jährige und allseits beliebte Kitzbühel-Sieger.