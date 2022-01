Kitzbühel: Dave Ryding, der erste britische Weltcupsieger

Der Ganslernhang sieht einen Premierensieger im Weltcup. Dave Ryding holt sich den Sieg im Slalom von Kitzbühel. Matt und Strolz knapp am Podest vorbei.

Ausgerechnet in Kitzbühel hat Dave Ryding für den ersten Sieg eines Briten im alpinen Ski-Weltcup gesorgt. Der 35-Jährige raste im Hahnenkamm-Slalom am Samstag von Platz sechs noch aufs oberste Stockerl und holte sich den gewaltigen Scheck über 100.000 Euro vor dem Norweger-Duo Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen. Die Österreicher Michael Matt und Johannes Strolz folgten auf den Rängen vier und fünf. Halbzeit-Leader Alex Vinatzer war nach einem Fast-Ausfall chancenlos.

Die drei Erstplatzierten nach dem ersten Durchgang scheiterten alle: Vinatzer (Italien), Noel (Frankreich) und Foss-Solevaag (Norwegen) schieden aus. Was folgte, war großer Jubel im britischen Team und bei vielen Kollegen, die sich mit dem Briten mit freute, der im ORF-Interview von sich behauptete, er sei „everyone's second favourite skier“ - er sei also nach den jeweiligen Landsleuten bei vielen Skifans sehr beliebt.

Ergebnis 1. David Ryding (GBR) 1:41,26 2. Lucas Braathen (NOR) 1:41,64 +0,38 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:41,91 +0,65 4. Michael Matt (AUT) 1:42,04 +0,78 5. Johannes Strolz (AUT) 1:42,06 +0,80 6. Tommaso Sala (ITA) 1:42,12 +0,86 7. Loic Meillard (SUI) 1:42,14 +0,88 8. Marc Rochat (SUI) 1:42,22 +0,96

(APA)