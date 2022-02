Mehr als ein Drittel der Hotels bleibt trotz Lockerungen bei 2-G

Laut ÖHV zeige sich ein Ost-West-Gefälle. Im Osten des Landes würden die meisten Hotels zu 3-G wechseln, im Westen 2-G beibehalten.

Trotz geplanter Lockerungen Mitte Februar wollen mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Hotels in Österreich die 2-G-Regel beibehalten, ergab eine Blitzumfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) unter 384 Hotels. "Die allermeisten Gäste fordern 2-G, internationale können überhaupt nur damit einreisen. Und Protokoll zu führen, wie lange welcher Test bei welchem Gast gilt, ist in größeren Hotels kaum administrierbar", sagte ÖHV-Präsident Walter Veit am Mittwoch.

Ab 19. Februar darf man auch wieder mit einem gültigen Coronatest in Hotels, Restaurants und Cafés. Denn dort gilt dann wieder 3-G (geimpft, genesen oder getestet) statt 2-G (geimpft oder genesen).

Bei der Blitzumfrage der ÖHV zeigt sich aber ein Ost-West-Gefälle. Im Osten des Landes würden die meisten Hotels zu 3-G wechseln, im Westen 2-G beibehalten. "Beim kürzeren Aufenthalt im Thermen- und Stadthotel reicht in der Regel ein aktueller Test beim Check-in oder allenfalls ein weiterer während des Aufenthalts. Bei der Skiwoche geht sich das nicht aus", so der Branchensprecher laut einer Aussendung.

