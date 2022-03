Jordanien von Tiefpunkt zu Tiefpunkt

Drucken

Hauptbild • Filmreife Landschaft: Jordaniens tiefliegender Höhepunkt Wadi Rum. • (c) Marc Vorsatz

Jordaniens Höhepunkte erleben Urlauber an den tiefst gelegenen Orten: beim Tauchen im Roten Meer, Baden im Toten Meer, Wandern im Wadi Rum.

Die Sichtung des M42 Duster ist sicher der absolute Tiefpunkt des Tages. Wer möchte im Urlaub schon einem US-Panzer begegnen? Und das hautnah am türkisblau leuchtenden Roten Meer? Oder genauer gesagt, im Meer und zwar sechs Meter unter null? „Da gibt es so einige, und zwar aus der ganzen Welt“, lacht René, Guide der Tauchbasis Mövenpick Tala Bay Aqaba. „Langsam aber sicher wird der Flugabwehrpanzer ein Riff, in den vielen Ecken und Winkeln tummeln sich bereits Seesterne, Garnelen und Krabben. Fahnenbarsche und andere schillernde Rifffische sind auch längst zugezogen. The Tank ist ein Hotspot für Meeresbewohner wie Taucher.“

Kein Wunder, haben die ersten Korallen das Kriegsgerät bereits vor Jahren erobert. 1999 versenkte die Jordanian Royal Ecological Diving Society das ausgemusterte und gereinigte 22-Tonnen-Monster. Schwerter zu Flugscharen, Panzer zu Riff. Schöne Idee. „Außerdem eignet sich der Panzer für unerfahrene Ferientaucher, selbst für Schnorchler“, meint René. „Der Turm beginnt nur drei Meter unter der Wasseroberfläche, der sandige Grund ist sechs Meter tief und die Sichtverhältnisse sind grandios.“