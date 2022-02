Steinmeier in stürmischen Zeiten

Frank-Walter Steinmeier wird noch einmal Bundespräsident. Gegenkandidaten mit Chancen gibt es nicht. Auf die erste Frau ganz oben müssen die Deutschen noch warten.

Berlin. Es waren mahnende Worte, die Frank-Walter Steinmeier sich zurechtgelegt hatte. „Wir leben in stürmischen Zeiten“, sagte der Sozialdemokrat. „Viele in unserem Land sind verunsichert. Die Welt – das hat der eine oder andere schon einmal von mir gehört – scheint aus den Fugen. Aber viele fragen auch: Was ist eigentlich der Kitt – der Kitt, der unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält? Und vor allen Dingen: Hält dieser Kitt auch für die Zukunft?“

So wandte sich der heute 66-Jährige am 12. Februar 2017 in seiner ersten Rede als Bundespräsident an die deutsche Öffentlichkeit. Damals sprach Steinmeier von einer Lage, von der er glaubte, sie würde die deutsche Gesellschaft spalten: Rund eine Million Menschen waren im Jahr zuvor als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist. Noch wusste niemand, wie stark die Coronapandemie und die staatliche Reaktion auf sie die deutsche Gesellschaft durchrütteln würden.