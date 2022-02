Wiens später Run auf das Parkpickerl

Ein großer Teil der Wiener, die in fünf Bezirken ab 1. März erstmals ein Parkpickerl brauchen, hat noch keinen Antrag gestellt. Die Bezirksämter rüsten auf.

In rund zwei Wochen – am 1. März – wird das ganze Wiener Stadtgebiet zur Kurzparkzone: Denn auch in den Bezirken 11, 13, 21, 22 und 23 wird das Parken dann kostenpflichtig: Besucher brauchen dann – wie auch im Rest der Stadt – in der Zeit von neun bis 22 Uhr einen Parkschein und dürfen ihr Fahrzeug maximal zwei Stunden lang abstellen.

Anrainer, die ihr Auto weiterhin im öffentlichen Raum abstellen wollen, benötigen das blau-weiße Parkpickerl hinter der Windschutzscheibe.

1 Wie läuft der Antrag für ein Parkpickerl nach den technischen Problemen in der Vorwoche?

Vergangene Woche ging kurzzeitig nichts mehr: Ein Online-Antrag für das Parkpickerl über wien.gv.at/parkpickerl war nach einer Flut an Anträgen und wiederholten Cyberangriffen in Form von E-Mail-Bombardements nicht möglich. Diese technischen Probleme seien aber, wird seitens der Stadt versichert, mittlerweile behoben.