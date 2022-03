Zwischen Herd und Brennofen

Drucken

Hauptbild • Aufwendig. Wie eine Bühne für seine Gerichte fungieren diese Teller von Sascha Hoffmann. • Christine Pichler

Sie braten und backen, töpfern und brennen: Zwei Köche sind mit Gemüse und Fisch genauso per Du wie mit Ton und Glasuren.

„Wie wenn man Biskuit macht, aber das Ei nicht aufschlägt, weil man es eben nicht besser weiß.“ So versucht der Koch Sascha Hoffmann zu erklären, wie sein erster Brennversuch als Neokeramiker endete. „Eine Katastrophe. Ich wusste überhaupt nichts darüber, habe einfach planlos den Ofen aufgedreht und nach zwei Tagen wieder hi­neingeschaut.“

Die Masse wurde, analog zum Teig, zwar irgendwie fertig gebacken, das Ergebnis ließ jedoch gewaltig zu wünschen übrig. „Die Hälfte der Stücke war kaputt. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass jede Glasur einen anderen Brennbereich braucht.“ Heute ist Sascha Hoffmann in der Materie Keramik viel weiter, aber vor allem, was die Glasuren angeht, noch längst nicht da, wo er hinwill.

Glücklicher Zufall

Dass sich sein Dasein als Koch (einst bei Josef Floh und unter Hermann Botolen im Fuhrmann, jetzt im Restaurant Schubert auf der Wiener Mölkerbastei) und jenes als Keramiker so gut verbinden lassen, hat mit einem glücklichen Zufall zu tun: Als Sascha Hoffmann das Angebot bekam, im Schubert die Position des Küchenchefs zu übernehmen, sagte er erst ab – „Ich dachte, dann habe ich ja wieder keine Zeit für die Keramik.“

Der Eigentümer bot ihm jedoch einen leer stehenden Raum über dem im Untergeschoß befindlichen Lokal als Werkstatt an, ein Fenster geht auf die Restaurantterrasse hinaus. Das war zu verlockend, noch dazu, wo er früher auf der Mölkerbastei gewohnt hatte. Und so kocht Sascha Hoffmann heute während der Stoßzeiten im Restaurant Schubert seine feinsinnigen, gern gemüselastigen Gerichte, während er in ruhigeren Phasen an der Töpferscheibe den Ton seine Runden drehen lässt.