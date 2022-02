Highlights, an die man sich erinnert

Drucken

Hauptbild • Florian Halder • Stargate Group

"Darstellende Kommunikation“ sei dann gelungen, wenn die Menschen ihre Erlebnisse via Social Media teilten, meint Florian Halder, Gründer und Co-Geschäftsführer der Stargate Group.

Die vergangenen beiden Jahre haben auch das verändert: „Menschen sind immer hungriger nach Erlebnissen geworden. Zusammenkommen fühlt sich heutzutage fast schon wie Prestige, wie Statussymbole an“, sagt Florian Halder. „Gleichzeitig sind Unternehmen seit der Digitalisierung ständig auf der Suche nach relevantem Content für ihre eigenen Channels.“ Der 48-Jährige hatte vor gut 25 Jahren mit seinem Co-Geschäftsführer, Harald Knoll, begonnen, Events zu organisieren. Das Unternehmen wuchs, im Lauf der Jahre kam in ihrer Stargate Group zur Event-Division eine Kreativagentur-Sparte dazu, die auf Markenführung, Kampagnen und Content spezialisiert ist. „Darstellende Kommunikation“ nennen sie die Kombination aus Live und Creative.

Doch zurück zu den Events. „Wenn man ein 08/15-Event auf die Beine stellt, live oder digital, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass darüber geredet wird. Für einen wirksamen Markenerfolg muss man Highlights schaffen, die zu prägenden Erinnerungen werden“, sagt Halder.

Die Aufmerksamkeitsspanne sei bei Live-, vor allem aber bei Digitalveranstaltungen klein, Teilnehmende müssen daher laufend in das Geschehen involviert werden. „So werden Erlebnisse geschaffen, an die man sich gern erinnert und die zigfach geteilt werden“, ist er überzeugt. Denn die Prämisse laute: Die Besucher sollen so begeistert sein, dass sie die Geschichten weitererzählen.

London, Shanghai – und Wien