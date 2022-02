EU und Partner schließen russische Banken aus Swift aus

Nach anfänglicher Zurückhaltung einigen sich USA, EU und Großbritannien darauf, russischen Banken den Zugang zum Bankensystem Swift zu verwehren. Auch Transaktionen der russischen Zentralbank sollen eingefroren werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Samstag kurz nach 23 Uhr verkündet, was sich tagsüber schon abgezeichnet hatte: Russland wird vom Bankensystem Swift ausgeschlossen. Außerdem sollen die Vermögen der russischen Zentralbank eingefroren werden. Damit könnte unter anderem verhindert werden, dass Russland seine Devisenreserven zur Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine nutzen kann. Zudem sollen die Auslandsvermögen russischer Oligarchen eingefroren werden.

Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, von der Leyen und Italiens Regierungschef Mario Draghi sein. Von der Leyen sagte, der Schritt sei auch mit den Premierministern Justin Trudeau (Kanada) und Boris Johnson (Großbritannien) geschehen. Man wolle Putins Möglichkeiten beschränken, seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren.

„Wir wollen sicherstellen, dass eine Anzahl russischer Banken aus Swift ausgeschlossen wird. Dieser Schritt wird die betroffenen Banken weitgehend vom internationalen Bankgeschäft abkoppeln. Und dieser Schritt wird ihnen erheblich erschweren, am internationalen Geschäftsverkehr teilzunehmen“, so von der Leyen. Damit würden auch weitgehend russische Importe und Exporte blockiert.

Russlands Präsident Wladimir Putin soll daran gehindert werden, seine staatlichen Rücklagen für die Finanzierung seines Krieges zu nutzen. Deshalb sollen die Transaktionen der russischen Zentralbank eingefroren werden und ihr soll die Möglichkeit genommen werden, ihre Guthaben international einzusetzen. Oligarchen sollen - als dritter Punkt des samstäglichen Sanktionspakets - nicht mehr unbeschränkt über ihre Vermögen verfügen können.

„Putin habe einen Kurs gewählt, der auf die Zerstörung der Ukraine abzielt. Aber damit zerstört er ebenfalls die Zukunft seines eigenen Landes“, schloss von der Leyen ihr Statement.

Betroffen vom Swift-Ausschluss seien alle russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert seien, hieß es aus Berlin. Hinzukommen sollten, soweit erforderlich, weitere russische Banken. Damit sollten diese Institute von den internationalen Finanzströmen abgeklemmt werden, was ihr globales Agieren massiv einschränken werde. Außerdem soll die russische Zentralbank gehindert werden, die Landeswährung Rubel zu stützen.

Zusätzlich würde die Vergabe von "Goldenen Reisepässen" für russische Investoren abgeschafft. Die beschlossenen Sanktionen richteten sich zusätzlich auch gegen Einzelpersonen und Einrichtungen in Russland und andernorts, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützten. Deutschland und seine Verbündeten seien zu weiteren Maßnahmen bereit, sollte Russland seinen Angriff auf die Ukraine nicht einstellen.

Der Swift-Ausschluss war in den vergangenen Tagen umstritten gewesen, beim EU-Sondergipfel am Donnerstagabend kam aufgrund des Widerstands von Deutschland, Italien, Frankreich und weiteren Staaten keine Verständigung auf die Maßnahme zustande. Die EU spielt eine zentrale Rolle in dieser Frage, weil Swift seinen Sitz im EU-Staat Belgien hat und sich damit etwa dem Zugriff der USA entzieht.

Appelle aus Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte am Samstag seine Forderung erneuert, Russland vom Swift-System auszuschließen, und richtete sich dabei explizit an Deutschland und Ungarn. "Es gibt bereits fast die volle Unterstützung der EU-Länder, Russland von Swift abzukoppeln", sagte Selenskij in einer Videobotschaft. "Ich hoffe, dass Deutschland und Ungarn den Mut haben werden, diese Entscheidung zu unterstützen."

Hart mit der deutschen Bundesregierung ins Gericht ging am Samstag der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki. Er warf Deutschland "steinernen Egoismus" vor, weil es sich nicht zu "wirklich erdrückenden" Sanktionen gegen Russland entschließen könne. Neben einem Swift-Ausschluss Russlands forderte Morawiecki auch eine Stilllegung der Gas-Pipeline Nord Stream 1. Das umstrittene Projekt Nord Stream 2 hat die deutsche Bundesregierung bereits gestoppt.

Erprobt gegen den Iran, Forderungen seit 2014

Als Sanktionsmittel eingesetzt wurde Swift in der Vergangenheit gegen den Iran. Baerbock sagte am Freitag, dabei habe sich gezeigt, dass selbst humanitäre Zahlungen an das Land nicht mehr möglich seien. Strafmaßnahmen gegen Banken und Politiker seien zielgenauer, zudem habe Putin bereits ein "Parallelsystem" zu Swift geschaffen.

Forderungen, Russland vom Swift-System auszuschließen, hatte es bereits nach der Krim-Annexion 2014 gegeben. Russland hat in den vergangenen Jahren eigene Finanzsysteme entwickelt, darunter die Systeme SPFS und Mir.

Ein Ausschluss Russlands vom internationalen Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift muss nach Einschätzung von Experten mittel- und langfristig nicht zu einer kompletten finanziellen Isolation führen. Russland stünden im Bereich der Digitalwährungen zumindest theoretisch zwei Swift-Alternativen zur Verfügung, sagte Philipp Sandner, Wirtschaftswissenschaftler an der Frankfurt School of Finance & Management, der Deutschen Presse-Agentur.

Zum einen könne Russland auf klassische Kryptowährungen ausweichen. Zum anderen könne Präsident Wladimir Putin versuchen, sein Land an die neue chinesische Digitalwährung e-Yuan (eCNY) anzudocken. "Kurzfristig sind die Ausweichmöglichkeiten in Richtung Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum sowie e-Yuan noch eher theoretischer Natur", erklärte Sandner, der als einer der führenden Experten für Digitalwährungen in Deutschland gilt. Mittelfristig könnte dies aber ganz anders aussehen. "In einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten kann man schon viel bewegen. Man wird das aber nicht in wenigen Tagen umsetzen können."

