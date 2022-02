Jungbrunnen für den alten Neuen Markt

Die Umgestaltung des Neuen Markts zur Fußgängerzone ist nach drei Jahren fast abgeschlossen, über der Tiefgarage werden 20 Bäume gepflanzt, im berühmten Donnerbrunnen sprudelt es bald wieder. Viele atmen auf, nicht nur Geschäftsleute.

Es dauert nicht mehr allzu lang, dann werden Traun, Enns, Ybbs und March wieder an derselben Stelle in die Donau fließen. Und zwar am Neuen Markt in Wien.

Dort geht die mittlerweile drei Jahre dauernde Umgestaltung ins Finale. Ende August soll die neue Fußgängerzone fertig sein, und mit ihr kehren auch die nach den Flüssen benannten Figuren und die über sie wachende Providentia des berühmten Donnerbrunnens wieder auf den Platz zurück.