Traurig, aber hoffnungsvoll – so beschreibt Oska ihr Debüt. Die einstige Straßenmusikerin über ihre melancholischen Texte und die Tour im Hippiebus.

My World, my Love, Paris“ hat Maria Burger alias Oska ihr Album benannt. „Der Titel klingt wie ein Liebesbrief. Und gedanklich war es für mich auch ein Liebesbrief an die Musik“, erzählt die 25-Jährige. Vor wenigen Tagen erschien ihr Debütalbum.



Unbekannte ist die Singer-Songwriterin aber keine. Seit Burger mit 18 Jahren für ihr Musikstudium aus dem Waldviertel nach Wien zog, spielte sie dort als Straßenmusikerin. Als sie ihre erste Single „Distant Universe“ 2020 veröffentlichte, sei dann alles sehr schnell gegangen, erinnert sie sich: „Plötzlich wurde mein Lied im Radio gespielt. Und ich wurde von FM4 zum Soundpark Act des Monats gekürt.“ Ihre erste EP „Honeymoon Phase“ erschien Anfang 2021. Und noch im selben Jahr wurde Burger für zwei Amadeus Awards nominiert.

Schöne, kaputte Welt

Burger mischt Folk, Pop und Indie mit melancholischen Texten. „Man kann aus meiner Musik selbst herausziehen, was man gerade braucht: Man kann dazu weinen, aber auch einfach die Musik genießen und hoffnungsvoll sein“, sagt Burger.



Die zwölf Lieder auf ihrem Debütalbum sind teilweise schon mehrere Jahre alt, etwa die Schlussnummer „Hallucinating“. „Den Song habe ich vor vier Jahren geschrieben“, erzählt Burger. „Mir war klar, das soll das Ende meines Albums werden. Auch wegen der Schlusszeile: Would you hallucinate a little longer with me?“ Das Lied handelt von einer Frau, die Angst hat, wie ihr Vater zu werden, der psychische Probleme hat. Inspiriert hat sie dazu ein persönliches Erlebnis: „Ich hatte vor zehn Jahren einen Unfall mit einem Surfboard und habe halluziniert. Das hat mich lange begleitet.“



Die namensgebende Nummer „My World, my Love, Paris“ schrieb Burger im März 2020, als sie kurz vor dem ersten Lockdown in Irland war. „Darin geht es um unsere schöne Welt – symbolisch ist das im Lied Paris – auf die wir oft nicht gut aufpassen“, so Burger. „Dann habe ich mich hineinversetzt, wie es wäre, wenn eine Katastrophe passiert und man als Liebespaar ein letztes Gespräch führt.“