Die Schlinge um Kiew zieht sich zu

(c) REUTERS (VALENTYN OGIRENKO)

Vorbereitung auf den Kampf. Ukrainische Soldaten üben mit Panzerabwehrrohren in Kiew.

Russlands Truppen versuchen, die ukrainische Hauptstadt einzukreisen. Doch die Verteidiger sind vorbereitet. Russlands Präsident Putin rekrutiert „Freiwillige“ für seinen Krieg.

Warschau/Kiew. „Den ganzen Tag über fliegen Helikopter und Raketen über mein Dorf. Aber sie greifen uns nicht an“, berichtet Gennady P. der „Presse“. Vor ein paar Tagen hat er sich aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Süden zurückgezogen. Von hier aus will der Ex-Polizeigeneral einen der letzten offenen Zufahrtswege nach Kiew verteidigen. Gennady will am Telefon weder seinen vollen Namen noch jenen seines Dorfs nennen. „Sie verstehen, das sind Militärgeheimnisse, es ist sicherer so“, entschuldigt er sich.

Ende der Neunzigerjahre hat er in Warschau als Verbindungsoffizier der noch jungen unabhängigen Ukraine gearbeitet und mit seinen polnischen Kollegen zusammen die Mafia gejagt. Damals hatte er auch gute Kontakte zur russischen Polizei. „Diese Freundschaften sind zum Glück schon früher erkaltet, das macht es heute einfacher“, sagt Gennady, der an der Straßensperre gleich seinen Nachtdienst antreten muss.