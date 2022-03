Weltbank-CEO: „Haben alle Operationen in Russland gestoppt“

In Krisenzeiten muss man schnell handeln und erhebliche Ressourcen bewegen, sagt Axel van Trotsenburg (hier auf einem Archivbild aus 2019).

Entwicklungshilfe ist ein Knochenjob, sagt Weltbank-CEO Axel van Trotsenburg. Fortschritte wechseln sich ab mit Gewalt und Unruhen. Der Ukraine-Krieg wird die Weltbank länger beschäftigen.

Die „Presse“: Gibt es Weltbank-Sanktionen gegen Russland?

Axel van Trotsenburg: Es gibt bei uns keinen Sanktionsmechanismus. Aber wir haben in Russland seit der Krim-Annexion 2014 keine Finanzzusagen mehr gemacht. Wir haben jetzt auch alle sonstigen Operationen in Russland gestoppt, das betrifft vor allem analytische Arbeit. Wir haben in Russland ein Büro, alle ausländischen Kollegen sind von dort abgezogen worden. Dasselbe gilt für Belarus.

Und was tut die Weltbank, um der Ukraine zu helfen?

Der Bedarf ist sehr groß. Wir haben in Rekordzeit ein Budgethilfepaket von 723 Millionen Dollar geschnürt, es enthält unter anderem Garantien von Schweden und den Niederlanden, Zuschüsse von fünf Ländern und eine Parallelfinanzierung vonseiten Japans. Das wird der Regierung helfen, wichtige Dienstleistungen für die ukrainische Bevölkerung zu erbringen, darunter Löhne für Krankenhauspersonal, Renten für ältere Menschen und Sozialprogramme für Bedürftige.

Braucht die Ukraine nicht weit mehr Geld?

Wir bereiten weitere Operationen vor und sind bereit, an die drei Milliarden Dollar zu geben. Es ist schon sehr beeindruckend, was die ukrainische Regierung unter schwierigsten Bedingungen leistet. Wir haben Kreditzusagen gemacht, weil wir an die Unabhängigkeit und die Freiheit der Ukraine glauben. Deshalb sind wir auch bereit, sie voll zu unterstützen.