Ukrainische Programmierer erwünscht

Ukrainische Kriegsvertriebene, die arbeiten wollen, werden in Österreichs Betrieben mit offenen Armen empfangen. Vor allem die IT-Branche hofft auf Fachkräfte.

Es ist ein sensibles Thema, und man läuft rasch Gefahr, zynisch zu klingen. Verständlich also, dass sich viele Arbeitgeber in der Causa Arbeitsmarktintegration ukrainischer Kriegsvertriebener aktuell noch etwas zurückhaltend geben. „Wir haben das ganz bewusst noch nicht aktiv angesprochen“, sagt Martin Stanits, Pressesprecher der Hoteliervereinigung. Und: „Es ergibt keinen Sinn, die Leute in den Arbeitsmarkt hineinzudrängen.“

Aber die Hoffnung auf ein rasches Ende des Kriegs schwindet mit jedem Tag, und es wird klarer, dass viele Vertriebene länger bleiben dürften als ein paar Monate.

Österreichs Flüchtlingskoordinator, Michael Takács, erwartet, dass bis zu 200.000 Menschen aus der Ukraine nach Österreich kommen, viele davon dürften weiterreisen. Wer in Österreich bleibt, erhält Anspruch auf Grundversorgung und vollen Zugang zum Arbeitsmarkt. Basis ist die Massenzustrom-Richtlinie, die von den EU-Innenministern reaktiviert und bereits in Österreich umgesetzt wurde. Die Flüchtlinge brauchen eine „blaue Karte“, dann kann eine Vormerkung beim Arbeitsmarktservice erfolgen. Die Beschäftigungsbewilligung soll „aufgrund der besonderen Situation“ sehr rasch erfolgen, heißt es vom AMS.