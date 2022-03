Mit ganz viel Musik gegen den Krieg

Von Wanda bis Bilderbuch, mit Wehmut und guter Laune: Beim Benefizkonzert „We stand with Ukraine“ im Wiener Stadion setzten am Samstag die Größen der heimischen Popszene vor 45.000 Zuhörern ein lautstarkes Zeichen.

Und schließlich ging am frühen Samstagabend dann auch die Welle durchs Wiener Stadion: kein unpassendes Zeichen, nachdem eine solche der Solidarität seit Wochen durch die österreichische Bevölkerung geht. Das große Benefizkonzert "We stand with Ukraine" bot Gelegenheiten zuhauf für solche kollektiven physischen Signale: Ein Lichtermeer aus Handy-Lampen, eine zunehmend euphorische Party gegen die gefühlte Ohnmacht angesichts des Kriegs. Diese sprach auch Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst auf der Bühne an. Auf der Couch fühle man sich machtlos, durch die Musik könne man immerhin etwas tun: "Und es ist geil."

Die weiße Friedenstaube auf beiden Seiten der Stadionbühne erinnerte wohl nicht zufällig an das Woodstock-Logo (auch wenn es hier sehr geordnet und völlig gatschfrei zuging), eine Moderatorin bezeichnete das Konzert als "österreichisches Live-Aid". Dazu sandte Bob Geldof eine Videobotschaft, in der er vor einem "false sense of satisfaction warnte". Was der Stimmung auch nicht abträglich war.

Im Publikum waren blau-gelbe Solidaritätsbekundungen angesagt: Wer nicht ohnehin durch Kleidung, Schals oder Masken (öfter am Arm als im Gesicht) Farbe bekannte, konnte sich bei einer Facepainting-Station blau-gelbe Schmetterlingsflügel auf die Wangen pinseln lassen.

Stellung genommen wurde ansonsten vor allem durch Anwesenheit: Die Freude darüber, endlich wieder große Konzerte zu erleben, war wohl auf und vor der Bühne größer als das Bedürfnis nach vielen Worten. Mavi Phoenix ließ in seinem entspannten Auftritt die Hände heben gegen den Krieg. Die Wiener Rapperin Eli Preiss sang zu dröhnendem Bass "Ich halt nicht viel von Hass und Neid", was sich aber schnell als Lied über das Akzeptieren der eigenen Person entpuppte (und die sei "für immer süß und verpeilt").