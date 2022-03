Kylie Jenner ändert den Namen ihres Sohnes

(c) Getty Images for Netflix (Tommaso Boddi)

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner teilte erstmals Eindrücke von ihrer Geburt - und gab indessen die Namensänderung ihres Sohnes bekannt.

Lange war es ruhig um Kylie Jenner. Auf Instagram postete die 24-Jährige zuletzt am 7. Februar, bevor sie sich am Montag zurückmeldete. Damals teilte die Unternehmerin ein Bild der Hand ihres Babys und das Geburtsdatum in der Bildunterschrift, kurz darauf auch den Namen in einer Story: Wolf Webster.

Der erste Name soll nun Geschichte sein. „Zur Info, der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf“, schrieb sie in einer Instagram-Story, „Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirklich war. Das wollte ich nur mit euch teilen, weil ich überall noch Wolf lese.“ Wie der gemeinsame Sohn von Rapper Travis Scott und ihr nun heißt, teilte sie nicht mit. Der zweite Name Webster scheint zu bleiben, zumindest kommt dieser von Scott, der unter dem Namen Jacques Berman Webster geboren wurde.

Einblicke in die Geburt

Neben der Namensänderung teilte Jenner eine Menge Eindrücke aus Schwangerschaft und Geburt - mittels Fotos und einem knapp zehnminütigem Video auf Youtube unter dem Namen „To our Son“, zu Deutsch: für unseren Sohn. Das Video schaffte White Trash Tyler, der auch die Regie von Scotts Dokumentarfilm „Look Mum I Can Fly“ übernahm. Ein ähnliches Video gab es bei Jenners ersten Schwangerschaft, vor etwa vier Jahren, mit ihrer Tochter Stormi.

(APA/red)