Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Neue Maskenregeln erst ab Donnerstag: Am Dienstagabend gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die geplante Verordnung nun doch erst am Mittwoch vorliegen wird - und die neuen Vorgaben zur Maskenpflicht in Innenräumen somit erst ab Donnerstag gelten sollen. Davor war bis zuletzt auf Koalitionsebene verhandelt worden. Mehr dazu

Heftige Kämpfe bei Charkiw: Ukrainische Einheiten haben nach eigener Darstellung einen Angriff russischer Truppen abgewehrt. Dabei seien am Dienstagabend von russischer Seite auch Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 eingesetzt worden. Mehr dazu

Karriereende mit 25: Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat völlig überraschend ihr Karriereende angekündigt. Sie war seit 114 Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden. Mehr dazu

Kanzler empfängt vom Energiepaket enttäuschte Sozialpartner: Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer, Seniorenrat und Industriellenvereinigung reichen die Maßnahmen zur Abfederung der Energiekosten nicht. Mehr dazu

Heute feiert Michael Haneke 80. Geburtstag: Vier einstige Filmstudierende gratulieren dem Oscar-Regisseur. Mehr dazu [premium]

Neutral bis zur Posse: Warum Wolodymyr Selenskji nicht im österreichischen Parlament sprechen soll, kann man erklären - aber nicht verstehen. Ulrike Weiser geht in ihrer Morgenglosse mit der SPÖ hart ins Gericht. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ übrigens über einen Bombenleger, der Politik machen will. Mehr dazu [premium]