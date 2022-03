Steirische Papierfabrik Norske Skog fährt Betrieb wieder hoch

Ein neuer Energiekesssel soll ab April den Gasverbrauch des Werks reduzieren und seine Energieversorgung verbessern.

Die obersteirische Papierfabrik Norske Skog in Bruck an der Mur hat den Betrieb seit Montag wieder schrittweise aufgenommen, wie das Unternehmen in einer Aussendung auf seiner Website mitteilte. Die Energiemärkte hätten sich etwas stabilisiert und man konnte offenbar mit den Kunden neue Handelskonditionen abschließen, die die aktuelle Energiesituation widerspiegeln. Weiters komme die Inbetriebnahme des neuen Energiekessels gut voran.

Der Kessel soll ab April den Gasverbrauch des Werks reduzieren und seine Energieversorgung verbessern, berichtete auch die "Kleine Zeitung" in ihrer Mittwochsausgabe. Die Papierfabrik hatte Anfang März ihre Produktion wegen der hohen Gaspreise gedrosselt. Der Betrieb sei nicht leistbar gewesen, hieß es damals in einer Aussendung. Deshalb sei ein vorübergehender Stillstand eingeleitet worden. Im Werk sind rund 400 Menschen beschäftigt.

