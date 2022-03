Belarus gewährt US-Bürger nach Kapitol-Erstürmung Asyl

Das FBI sucht den 49-Jährigen mittels Haftbefehl. Doch Evan Neumann ist nun Flüchtling in Belarus.

Belarus hat einem US-Bürger politisches Asyl gewährt, der wegen der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Jänner 2021 mit Haftbefehl gesucht wird. Die belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete, Evan Neumann habe einen Flüchtlingsstatus in dem Land erhalten. "Ich fühle mich in Belarus sicher", sagte Neumann nach Angaben von Belta. "Ich mag dieses Land."

Der 49-Jährige war nach Angaben der US-Bundespolizei FBI im vergangenen Dezember wegen seiner Beteiligung an der Kapitol-Erstürmung in 14 Punkten angeklagt worden. Er war demnach bereits im Februar 2021 aus den USA geflohen. Medienberichten zufolge reiste er im August von der Ukraine aus nach Belarus und beantragte dort einige Monate später politisches Asyl.

Radikale Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump hatten das Kapitol gestürmt, als dort der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 zertifiziert werden sollte. Fünf Menschen kamen ums Leben, 140 Polizisten wurden verletzt. In den folgenden Monaten wurden mehr als 750 Menschen festgenommen.

(APA/AFP)