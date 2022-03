Iris Ortner: Im Team beraten – und entscheiden

Drucken

Hauptbild • Iris Ortner • (c) Caio Kauffmann

„Ich habe Demut vor der Meinung anderer“, sagt Iris Ortner, operative Geschäftsführerin von IGO Industries. Da es Mut und Kraft brauche, Abweichendes zu artikulieren.

Es mache sie betroffen, was in der Ukraine geschehe, sagt Iris Ortner. Unvorstellbar sei das. Ihre Unternehmensgruppe IGO Industries, die in Polen eine Niederlassung betreibt, in der viele Ukrainer arbeiten, sei nur mittelbar von den Auswirkungen des Kriegs berührt. Der Krieg habe aber für die gesamte Branche Folgen, sagt sie, „weil Lieferketten gefährdet sind“. Das betreffe Stahl, Bleche, elektrische Bauteile. Dazu komme, dass Lieferanten „Preise oft nur noch für 24 Stunden garantieren“. Im Bau, wo von der Angebotslegung bis zur Beauftragung oft Monate vergehen, lässt das manche Investoren zögern.

In dieser unübersichtlichen Situation helfe „die Größe der Gruppe“ – zu IGO Industries, die sich als Technologieunternehmen, führend in der technischen Gebäudeausstattung und im industriellen Anlagenbau versteht, gehören Unternehmen in Österreich, Deutschland und Polen mit 3600 Mitarbeitenden. „Durch Informationsaustausch klüger zu sein“, heißt das Ziel. Daher stimme man sich noch enger mit Kunden und Lieferanten ab. Für sie heißt das: jetzt noch intensiver kommunizieren.