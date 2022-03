Massive Attack sagen Konzerte wegen schwerer Erkrankung ab

Ein Mitglied des Trip-Hop-Duos kämpft seit einigen Monaten gegen eine gravierende Erkrankung. Inzwischen geht es ihm besser, aber es wird bis Mitte des Sommers keine Auftritte geben.

Die britische Trip-Hop-Band Massive Attack legt eine Zwangspause ein: Weil eines der Mitglieder schwer erkrankt ist, wurden bis Ende Juli alle Konzerte abgesagt. Die betroffene Person kämpfe schon seit Monaten mit der gravierenden Erkrankung, gaben Massive Attack am Donnerstag auf ihren Social-Media-Accounts bekannt. Die Band aus Bristol besteht aus Robert del Naja ("3D") und Grantley Marshall ("Daddy G"). Wer erkrankt ist, ließ die Mitteilung bewusst offen.

Inzwischen sei aber eine Besserung zu verzeichnen. "Dieser Prozess ist positiv, aber auch herausfordernd und andauernd." Dies bedeute, dass im Mai, Juni und Juli dieses Jahres keine Auftritte stattfinden könnten. Geplant waren für diesen Zeitraum Konzerte in mehreren europäischen Ländern, unter anderem in Frankreich, Belgien und Italien. In Deutschland war ein Auftritt am 28. Juni in Düsseldorf geplant. Österreich stand nicht am Tourneeplan.

(APA/dpa)