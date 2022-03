Fernwärme noch lang nicht gasfrei

Energie. Mehr als die Hälfte der Wiener Fernwärme wird mit Gas produziert. Innerhalb der nächsten 18 Jahre soll fossiles Erdgas ersetzt werden – durch Abwärme und Geothermie.

Wien. Derzeit kann es nicht schnell genug gehen: „Raus aus Gas“ heißt es klimakrisenbedingt ja schon länger, der Krieg in der Ukraine hat die Devise noch einmal ordentlich befeuert. Vor allem beim Heizen wird das zu einer enormen Herausforderung – besonders in Wien. Denn in keinem anderen Bundesland ist der Anteil der Haushalte, die noch mit Gas heizen, größer.

48 Prozent sind es in der Bundeshauptstadt, in Niederösterreich 28 und im Burgenland 25 Prozent, alle anderen liegen weit darunter. Die Hoffnung Wiens liegt (neben Wärmepumpen) auf dem Ausbau der Fernwärme. Was jedoch oft übersehen wird: Mehr als die Hälfte der Fernwärme wird in den großen Kraftwerken in Simmering und Donaustadt produziert – also mit Gas.