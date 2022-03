Rudolf Schönwald: Zeitzeuge mit leiser Ironie

Der Maler und Grafiker Rudolf Schönwald überlebte die Verfolgung durch die Nazis und war in der Kunstszene der Nachkriegszeit aktiv. Erich Hackl hat seine Lebenserinnerungen nacherzählt.

Wenn einer – in diesem Fall der Künstler Rudolf Schönwald – anderen – in diesem Fall Erich Hackl und Barbara Coudenhove-Kalergi – aus seinem Leben erzählt und einer von ihnen, Erich Hackl, diese Erzählungen, ergänzt um Aufzeichnungen Schönwalds und Britta Schinzels, in eine für ein Buch geeignete Form gebracht hat: Darf man das dann Autobiografie nennen? Verzichten wir auf terminologische Spitzfindigkeiten. Wenden wir uns dem auf jeden Fall unbestreitbaren Objekt dieses Buchs zu.

Es beginnt mit einem Satz, der zahllose definitive Autobiografien eröffnet: mit der Nennung des Geburtsorts. Rudolf Schönwald wurde in Hamburg geboren. Der Vater stammte aus Wien, die Mutter aus Breslau. 1928 kam der Sohn zur Welt.

Erich Hackl, diesem erfahrenen Protokollanten fremder Leben, gelingt es, den Ton der mündlichen Rede und die leise Ironie des Erzählers zu bewahren. Das Resultat ist eine „wahre“ Geschichte, die es sprachlich mit jedem Roman aufnehmen kann. Dazu kommt, dass der Bericht in raschem Tempo voranschreitet und prall gefüllt ist mit Figuren, die teils ausführlicher vorgestellt, teils nur im Vorübergehen gestreift werden. Dazu gehören, unter anderem, der spätere Schriftsteller Gerhard Amanshauser (als Schulkamerad), Gerhart Hauptmann, dessen Bruder als Schönwalds Großvater anerkannt wurde, und den der Erzähler wenig schmeichelhaft charakterisiert, der aus dem englischen Exil heimgekehrte Maler Georg Eisler, der unkonventionelle Alfred Hrdlicka, die Künstler der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“, der Protagonist des „Informel“, Markus Prachensky, der legendäre Politiker Viktor Matejka.