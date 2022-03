Home-Office gehört mittlerweile zum Alltag

Bei Finanzdienstleistern in Deutschland gehört das Home-Office seit der Pandemie zum Alltag. Immer mehr Firmen erlauben ihren Mitarbeitern, den eigenen Arbeitsplatz auch im Ausland aufzuschlagen.

Wien. Spätestens seit der Coronapandemie gehört das Arbeiten außerhalb der Büroräume schon fast zum Alltag, und viele Arbeitnehmer wollen sich diese Flexibilität auch in Zukunft nicht mehr nehmen lassen. Selbst in einer Branche, in der Remote Work bislang nicht sehr stark verbreitet war, hat die Beliebtheit des flexiblen Arbeitens dadurch ordentlich zugelegt: bei Finanzdienstleistern.

Aber nicht immer bedeutet das, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden stattfinden muss, und auch nicht einmal unbedingt anderswo im Inland. Mittlerweile erlauben einige Firmen, das Home-Office auch im Ausland aufzuschlagen.