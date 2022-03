Shanghai: Banken zahlen Schlafprämie im Büro

Mehrere Finanzinstitute bitten Mitarbeiter, einige Tage im Büro zu bleiben un d dort auch zu übernachten, nachdem Schanghai einen Lockdown zur Corona-Eindämmung verhängt hat.

Banken, Broker und Fondsmanager in Schanghai haben ihre Mitarbeiter am Montag eilig ins Büro beordert, bevor heute um 5 Uhr morgens Lokalzeit der Lockdown in Kraft getreten ist. Einige bitten ihre Mitarbeiter, sich darauf einzustellen, einige Tage im Büro zu übernachten, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Die chinesische Metropole will mit der Abriegelung des öffentlichen Lebens den stärksten Covid-Ausbruch seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 eindämmen.

Wie zu hören ist, haben unter anderem Bank of Communications Co., Huatai Securities Co. und HFT Investment Management Co. Mitarbeiter aufgefordert, ins Büro zu kommen, um nicht vom Lockdown betroffen zu sein. Ein Fondsmanager bietet nach Angaben informierter Kreise 2.000 Yuan (285 Euro) Prämie pro Bürp-Übernachtung an Wochentagen und 4.000 Yuan am Wochenende.

Stadt stellt öffentlichen Verkehr und Taxis ein

Schanghai kündigte am Sonntag einen zweiphasigen Lockdown der 25-Millionen-Einwohner-Stadt ab Montag an, um Massentests durchzuführen. Die Stadt stellt den öffentlichen Nahverkehr und Taxi- und Mitfahrdienste ein und verbietet es den Einwohnern, ihre Häuser zu verlassen. In der ersten Phase wird der Bezirk Pudong abgesperrt, in dem eine Vielzahl in- und ausländischer Finanzinstitute sowie die Schanghaier Börse angesiedelt sind.